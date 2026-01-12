La Francia a rischio baratro Per Macron incubo elezioni

La Francia si trova di fronte a sfide politiche e finanziarie, con il rischio di un grave impatto sull’economia nazionale. Il governo di Macron lavora per trovare soluzioni alla Manovra 2026, con l’obiettivo di evitare conseguenze negative a lungo termine. La ministra del Bilancio, Amelie de Montchalin, ha sottolineato l’impegno a risolvere la situazione entro la fine di gennaio, per garantire stabilità e continuità.

«Vogliamo trovare una soluzione» per la Manovra 2026 «prima della fine di gennaio», ha promesso ieri la ministra francese del Bilancio Amelie de Montchalin. Anche se più che altro sembra una speranza, viste le enormi difficoltà che il primo ministro Sebastien Lecornu sta incontrando per mettere insieme una legge di bilancio che consenta a Parigi di mantenere per quest'anno il rapporto tra deficit e Pil al di sotto del 5%. Un obiettivo da raggiungere a tutti i costi anche perché, come ha affermato in modo colorito il banchiere centrale francese François Villeroy de Galhau, «la Francia non rischia la bancarotta, ma piuttosto un soffocamento a più livelli».

