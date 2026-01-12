La frana avanza la provincia arretra | la SP88 cede e 30mila persone restano appese a un senso alternato

La frana sulla provinciale 88 continua a progredire, causando la temporanea chiusura del tratto e lasciando circa 30.000 persone senza accesso diretto. La situazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e di monitoraggi costanti per prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

La frana sulla provinciale 88, come tutte le calamità che si preferisce ignorare finché non bussano con troppa insistenza, ha avanzato di altri due metri. Non un semplice cedimento del terreno, ma l'ennesimo segnale di una strada abbandonata al proprio destino.E così, domani pomeriggio, in. Situazione della Frana sulla Strada Statale 12 a oggi mercoledì 28/11 ANAS comunica, per le vie brevi, che i lavori procedono secondo i loro programmi e compatibilmente con le condizioni meteo apriranno a senso unico nei prossimi giorni.

