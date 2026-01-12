La fiamma olimpica arriva in città | chi sono i tedofori novaresi

La fiamma olimpica farà il suo ingresso a Novara martedì 13 gennaio, coinvolgendo cittadini, atleti e istituzioni in un momento di condivisione e rispetto per lo spirito sportivo. Questa tappa rappresenta un importante passaggio nel percorso verso i Giochi Olimpici, simbolo di unità e dedizione. I tedofori novaresi, scelti per rappresentare la città, accompagneranno la fiaccola in un evento semplice e significativo.

Il grande giorno è quasi arrivato. La fiamma olimpica arriva a Novara domani, martedì 13 gennaio, e per l'occasione saranno coinvolti cittadini, atleti e istituzioni in un clima di festa e celebrazione sportiva.Saranno in tutto 29 i novaresi che porteranno la torcia dall'Esselunga di corso. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

