La fiamma olimpica arriva in città | chi sono i tedofori novaresi

La fiamma olimpica farà il suo ingresso a Novara martedì 13 gennaio, coinvolgendo cittadini, atleti e istituzioni in un momento di condivisione e rispetto per lo spirito sportivo. Questa tappa rappresenta un importante passaggio nel percorso verso i Giochi Olimpici, simbolo di unità e dedizione. I tedofori novaresi, scelti per rappresentare la città, accompagneranno la fiaccola in un evento semplice e significativo.

