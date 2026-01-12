La Fermana si impone sui rossoblù

La Fermana ha ottenuto una vittoria importante contro la Civitanovese, con il risultato di 2-1. La partita è stata equilibrata e combattuta, con i gol decisivi arrivati nella seconda metà del incontro. La vittoria permette alla Fermana di consolidare la propria posizione in classifica, mentre la Civitanovese dovrà lavorare per migliorare le proprie prestazioni nelle prossime partite.

civitanovese 1 fermana 2 CIVITANOVESE: Servalli; Lorenzoni, Cahais (31’st Nacciarriti), Martiarena, Baiocco; Piccinin (14’st De Oliveira), Marietti (26’st D’Ancora), Calvet (17’pt Visciano), Malaccari (41’st Cancellieri), Franco; De Arriba. All. Marinelli. FERMANA: Valente; Scanagatta, Kieling, Rodriguez, Malafronte; Lischi, Marin, Nunzi (24’st Barrasso); Cabrera (37’st Petronelli); Fofi, Cicarevic (16’st Carmona). All. Gentilini. Arbitro: Donati di Chiavari. Reti: 27’pt Cicarevic, 42’pt Scanagatta (aut.), 1’st Cicarevic. Note: spettatori 800 circa, ang. 6-10, rec. 1’pt e 5’st. CIVITANOVA La Fermana impone la legge del più forte sul nuovo corso della Civitanovese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

