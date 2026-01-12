La famiglia di Trentini | In Alberto e in noi ferite difficilmente guaribili

La famiglia di Alberto Trentini annuncia con sollievo la sua scarcerazione, avvenuta dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela. Arrestato il 15 novembre 2024, Alberto è ora libero. Questa notizia rappresenta un passo importante per lui e per i suoi cari, che hanno affrontato un periodo difficile e segnato da incertezze. La vicenda evidenzia le sfide e le tensioni legate a casi di detenuti all’estero.

"Alberto finalmente è libero! Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni!". Sono le prime parole della famiglia di Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela il 15 novembre del 2024 e scarcerato oggi, 12 gennaio 2026. Con lui è stato liberato anche l'imprenditore torinese Mario.

Trentini liberato in Venezuela dopo oltre 400 giorni, chi è il cooperante italiano - Il 46enne cooperante umanitario, originario del Lido di Venezia, era detenuto dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo ... adnkronos.com

Venezuela, Trentini e Burlò sono liberi. Meloni: “Grazie a presidente Rodriguez” - (Adnkronos) – Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela. ilfattonisseno.it

Riceviamo dall'avvocata della famiglia Trentini, Alessandra Ballerini, che ringraziamo per come sta seguendo minuto per minuto la vicenda di Alberto. "Le amiche e gli amici di Articolo 21 non si ritrovino sotto la casa dei Trentini al Lido di Venezia. Sono ore tre - facebook.com facebook

La famiglia di Trentini: "Giornate di speranza e angoscia, rispettare il silenzio. Ogni parola può compromettere la sua liberazione" #ANSA x.com

