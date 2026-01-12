La famiglia di Alberto | Aspettavamo questa notizia finalmente è libero!

La famiglia di Alberto esprime grande sollievo e gratitudine per la sua recente liberazione, avvenuta dopo 423 giorni di attesa. Ringraziano tutte le persone, anche attraverso il loro impegno silenzioso, che hanno contribuito a rendere possibile questo momento. Un ringraziamento speciale per il supporto e la solidarietà dimostrata in questo percorso, che ha restituito a Alberto la libertà tanto desiderata.

Alberto «finalmente è libero! Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione». Lo afferma la famiglia Trentini, con l’avvocata Alessandra Ballerini.Tutti questi mesi di prigionia «hanno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

