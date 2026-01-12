La Dream volley batte 3-0 Fiamma Torrese e scalda il pala Andrea Pasca

La Dream Volley conquista una vittoria convincente per 3-0 contro Fiamma Torrese, allargando il proprio cammino in Coppa Italia. La partita si è svolta nel Pala

NARDO' - Fuori il gelo, dentro il calore della passione: Nardò stacca il pass per la Coppa Italia. Un meteo quanto mai glaciale, con temperature prossime allo zero; in contemporanea la partita di calcio allo stadio e di basket, a Barletta: chi ha deciso di trascorrere la domenica sera al Pala. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

