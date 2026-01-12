Là dove brucia l’anima del mondo un reading per non dimenticare Gaza

Il Circolo di Libertà e Giustizia invita il pubblico il 16 gennaio presso la Sala Galmozzi a partecipare a un reading intitolato «Là dove brucia l’anima del mondo». L’evento include letture e immagini per riflettere sulla situazione a Gaza, offrendo uno spazio di memoria e consapevolezza. Un’occasione per ascoltare, comprendere e non dimenticare.

L’APPUNTAMENTO. Il Circolo di Libertà e Giustizia propone il 16 gennaio un incontro con letture e immagini alla Sala Galmozzi. Roberta e Guido De Monticelli attingeranno brani dalle riflessioni di storici, scrittori e filosofi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

