La docuserie di Fabrizio Corona pagata coi fondi pubblici del MiC La rivelazione del quotidiano La Verità

Dal 9 gennaio 2026, sugli schermi di Netflix è disponibile Io sono notizia, la docuserie che ripercorre le vicende di Fabrizio Corona e che sta già polverizzando ogni record di visioni sulla piattaforma. Sebbene il progetto sia destinato a una multinazionale privata accessibile solo tramite abbonamento, è emerso un dettaglio che sta facendo discutere: una parte consistente dei costi di produzione è stata coperta dallo Stato italiano. Secondo un’inchiesta del quotidiano La Verità, riportata dalla testata fanpage.it,  il Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, avrebbe concesso alla produzione un finanziamento di circa 793. 🔗 Leggi su Cultweb.it

