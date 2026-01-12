Dal 9 gennaio 2026, sugli schermi di Netflix è disponibile Io sono notizia, la docuserie che ripercorre le vicende di Fabrizio Corona e che sta già polverizzando ogni record di visioni sulla piattaforma. Sebbene il progetto sia destinato a una multinazionale privata accessibile solo tramite abbonamento, è emerso un dettaglio che sta facendo discutere: una parte consistente dei costi di produzione è stata coperta dallo Stato italiano. Secondo un’inchiesta del quotidiano La Verità, riportata dalla testata fanpage.it, il Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, avrebbe concesso alla produzione un finanziamento di circa 793. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La docuserie di Fabrizio Corona, pagata coi fondi pubblici del MiC. La rivelazione del quotidiano “La Verità”

Leggi anche: Fabrizio Corona su Netflix pagato con 793mila euro di fondi pubblici: il tax credit del MiC dietro “Io sono notizia”

Leggi anche: Fabrizio Corona e la rivelazione del pentito Scarface, l'accusa di essere "in rapporti con clan mafiosi"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie «Io sono notizia» da venerdì 9 gennaio su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio»; Fabrizio Corona: io sono notizia; Silvia Provvedi travolta da rivelazioni Netflix: la verità shock dietro paragoni con Belen che feriscono.

Fabrizio Corona su Netflix pagato con 793mila euro di fondi pubblici: il tax credit del MiC dietro “Io sono notizia” - La docuserie di Fabrizio Corona su Netflix ha ricevuto 793mila euro di tax credit dal Ministero della Cultura di Alessandro Giuli, nonostante il film sia ... fanpage.it