La discesa della Befana chiude gli eventi del Natale a Cisterna | Un successo di presenze

La discesa della Befana in piazza XIX Marzo, tenutasi il 11 gennaio a Cisterna, ha concluso con successo gli eventi natalizi della città. Posticipata a causa del maltempo, questa giornata ha registrato una buona affluenza di pubblico, confermando l’apprezzamento per il cartellone ricco di iniziative dedicate a tutte le età. Un momento di convivialità che ha chiuso in modo positivo il periodo natalizio cisternese.

La discesa in piazza XIX Marzo della Befana nella giornata di ieri, 11 gennaio – evento posticipato a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana - si è conclusa una riuscita edizione del Natale Cisternese che ha proposto al pubblico un cartellone ricco di eventi per grandi e.

I vigili del fuoco durante la discesa della Befana 115 - facebook.com facebook

Allerta meteo a Roma, oggi niente discesa della Befana a Piazza Navona per motivi di sicurezza. Lucarelli: "Piazza Navona chiude un'edizione partecipata e di qualità" #ANSA x.com

