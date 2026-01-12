La discesa da incubo del bob a 4 il pilota ha rischiato grosso | Un po' dolorante ma vivo
Durante una discesa di Coppa del Mondo a St. Moritz, l’equipaggio americano di bob a quattro ha affrontato un incidente rischioso. Il pilota ha dichiarato di essere stato leggermente ferito, ma fortunatamente è uscito illeso. L’episodio ha sottolineato la pericolosità di questa disciplina, richiedendo grande attenzione e competenza da parte degli atleti.
La discesa di Coppa del Mondo sulla pista di St. Moritz si rivela terrificante per l'equipaggio americano. Il video della partenza mostra la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
