La dama bianca rende magico il territorio salernitano | gli scatti sui social

La dama bianca trasforma il territorio salernitano in un paesaggio suggestivo, offrendo scenari unici e fotografici. Dalle vette del Monte Gelbison al Santuario di Novi Velia, fino alla Cappella dell’Assunta sul Monte Vivo di Piaggine, la neve impreziosisce il Vallo di Diano, creando atmosfere particolari che attirano appassionati e visitatori. Gli scatti condivisi sui social testimoniano la bellezza naturale di questa regione in inverno.

Il salernitano si tinge di bianco: dal Monte Gelbison e al Santuario di Novi Velia alla Cappella dell'Assunta sul Monte Vivo di Piaggine, il Vallo di Diano, in particolare, dà spettacolo grazie alla neve. Suggestivi gli scatti che si susseguono sui social: in particolare, le foto di Gabriele. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

