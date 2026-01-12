La Conad vince la battaglia infinita di Cagliari

Conad si aggiudica una vittoria importante contro il CUS Cagliari in una sfida equilibrata, conclusa con il punteggio di 3-2. La partita ha visto protagonisti entrambi i team, con momenti di grande intensità e impegno. Questo risultato rappresenta un passo significativo nella stagione di Conad, testimonianza della determinazione e della crescita della squadra.

CUS CAGLIARI 2 CONAD 3 CUS CAGLIARI: Cassaro ne, Piludu (L) 1, Agapitos 5, Zanettin 1, Menicali 11, Biasotto 32, Enna ne, Muccione, Sanna ne, Luisetto 12, Sciarretti ne, Basso (L), Gozzo, Truocchio 16, Soru, Galiazzo ne, Folguera 1. All. Simeon. CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Bertoni ne, Signorini, Chevalier 17, Marini (L), Scaltriti 5, Mian 19, Alberghini 6, Catellani 1, Sighinolfi 14, Sanguanini, Zecca (L), Mazzon 3, Santambrogio 4. All. Zagni. Arbitri: Villano e Caronna. Parziali: 25-10, 23-25, 25-22, 19-25, 9-15. Muri 18-8, ace 1-5, service error 23-12; attacco 51%-37%, ricezione 47%-57%. Dopo oltre due ore di battaglia la Conad (36) ha ragione dell'ostico Cus Cagliari (15) e prosegue nella propria marcia vittoriosa, rimanendo salda al vertice della classifica di Serie A3 grazie al successo numero 12 in 13 match fin qui disputati.

