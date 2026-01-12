La compagnia parigina Jukebox debutta a Firenze con ' Screaming-Ricordi vaganti'

Il 17 gennaio, il Teatro Cantiere Florida di Firenze ospiterà l’ultima produzione della compagnia parigina Jukebox, intitolata 'Screaming-Ricordi vaganti'. Uno spettacolo che segna il debutto della compagnia a Firenze, offrendo al pubblico un’occasione per scoprire una proposta artistica contemporanea. L’evento si inserisce nel cartellone di danza del teatro, confermando l’impegno della città nel promuovere le arti performative di livello internazionale.

Firenze, 12 gennaio 2026 – Parigi arriva a Firenze. Sì, il cartellone danza del Teatro Cantiere Florida di Firenze propone infatti il 17 gennaio alle ore 21 'Screaming-Ricordi vaganti', nuovo lavoro della compagnia parigina Jukebox. Come si legge in una nota sul palco cinque danzatori e danzatrici provenienti da altrettanti paesi - diretti dalla coreografa Serena Malacco, fresca vincitrice dei Rencontres Chorégraphiques d’Annecy 2025 - si fanno portavoce di una pluralità di frammenti di vita, trasformando l’esperienza individuale in memoria collettiva. Uno spettacolo nato dal desiderio di guardare l’umanità attraverso ciò che ha di più intimo: il ricordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

