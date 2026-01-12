La città in foto In mostra al Maio i clic di Moretti

Dai banchi del consiglio comunale alla teca, debutta al Museo Maio la mostra fotografica "Geometrie variabili", fatica prima del consigliere di maggioranza Giuseppe "Beppe" Moretti. L’inaugurazione l’altro pomeriggio, alla presenza della sindaca Elisa Balconi e dei colleghi del consiglio comunale ma anche di tanti amici e concittadini, l’esposizione rimarrà aperta (dal martedì al sabato, dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 18, ingresso gratuito) sino al prossimo 24 gennaio. Cuore della mostra una selezione di immagini, che l’artista definisce “fotografie non convenzionali”, che propone la rilettura, da diverse angolazioni di paesaggi, oggetti comuni, aree cittadine: dalle guglie del Duomo alla volta di galleria Vittorio Emanuele a dettagli architettonici di palazzi e dimore sino ad oggetti d’arte, decorazioni e scorci urbani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

