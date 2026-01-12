La città di Veroli tra opere ritardi e assenza di visione Quando il civismo diventa immobilismo

La città di Veroli si confronta con ritardi e mancanze di visione, evidenziando un immobilismo che limita lo sviluppo e l’innovazione. L’analisi dell’amministrazione sull’anno appena concluso, commentata da Ivan Viti di Forza Italia, evidenzia come il civismo si traduca spesso in stagnazione, lasciando in sospeso progetti e opere fondamentali per la crescita della comunità. Una riflessione necessaria per guardare avanti con maggiore chiarezza e determinazione.

"L'analisi presentata nei giorni scorsi dall'amministrazione sull'anno appena concluso – dichiara il Segretario di Forza Italia Veroli Ivan Viti - restituisce un'immagine di Veroli che, per chi vive la città ogni giorno, non sorprende: si tenta di far passare come virtuoso un Comune sospeso tra.

