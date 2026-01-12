La Cina crea un sistema di registrazione per i diritti di proprietà dei dati

La Cina sta sviluppando un sistema di registrazione per i diritti di proprietà dei dati, con l’obiettivo di favorirne l’utilizzo e valorizzarne il patrimonio. L’Amministrazione nazionale dei dati (NDA) ha annunciato un’accelerazione nei tempi di attuazione di questa misura, che mira a creare un quadro normativo più chiaro e strutturato per la gestione dei dati nel paese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina accelererà i tempi per istituire un sistema di registrazione dei diritti di proprietà dei dati, nell'ambito degli sforzi volti a promuoverne l'uso e a sbloccarne il valore, secondo quanto riportato dall'Amministrazione nazionale dei dati (NDA). L'NDA ha dichiarato che attingerà all'esperienza dei sistemi di registrazione utilizzati in altri settori e solleciterà attivamente i pareri dei vari comparti, oltre ad istituire in modo innovativo un quadro di registrazione su misura per le caratteristiche uniche dei dati. Liu Liehong, a capo dell'NDA, ha recentemente presieduto un simposio sulla registrazione dei diritti di proprietà dei dati.

