La Cig deve stabilire se la Birmania ha commesso un genocidio contro i rohingya
La Corte internazionale di giustizia (CIG) valuterà se la Birmania ha commesso un genocidio contro i rohingya. Dopo tre settimane di udienze, iniziate il 12 gennaio, sarà stabilito se sono state rispettate le condizioni di genocidio nei confronti di questa minoranza musulmana. La decisione della CIG rappresenta un passaggio importante nel giudizio internazionale su uno dei conflitti più delicati degli ultimi anni.
La Birmania ha commesso un genocidio contro la minoranza musulmana rohingya? La Corte internazionale di giustizia (Cig) dovrà stabilirlo al termine di tre settimane di udienze, che cominciano il 12 gennaio. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: La Cig stabilisce che Israele deve facilitare l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza
Leggi anche: Dzemaili non ha dubbi: «L’Inter, per la rosa vasta, deve vincere il campionato! Se oggi il Bologna vincesse contro il Napoli…»
La Cig deve stabilire se la Birmania ha commesso un genocidio contro i rohingya - La Corte internazionale di giustizia (Cig) dovrà stabilirlo al termine di tre settimane di udienze, che cominciano il 12 ge ... internazionale.it
Comfort Tube: Il calore, esattamente dove sei tu. La libertà in camper è potersi svegliare con il freddo fuori, ma con un soffio di aria calda esattamente dove sei tu. Non è il camper che deve stabilire dove devi stare per stare bene; è il calore che deve seguirti. w - facebook.com facebook
Terminata l'udienza finale dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Il gip Daniela Garlaschelli non ha fissato nessun rinvio. Cosa deve stabilire questa procedura e cosa succede adesso. Lo spiega l'esperto x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.