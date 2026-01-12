La Cig deve stabilire se la Birmania ha commesso un genocidio contro i rohingya

La Corte internazionale di giustizia (CIG) valuterà se la Birmania ha commesso un genocidio contro i rohingya. Dopo tre settimane di udienze, iniziate il 12 gennaio, sarà stabilito se sono state rispettate le condizioni di genocidio nei confronti di questa minoranza musulmana. La decisione della CIG rappresenta un passaggio importante nel giudizio internazionale su uno dei conflitti più delicati degli ultimi anni.

