La Befana fa festa in tutta la provincia spezzina | tutte le foto

La Spezia e i suoi territori hanno vissuto un’epifania all’insegna della partecipazione e della tradizione. L’evento ha coinvolto cittadini di tutte le età, con momenti condivisi tra mare e entroterra. Di seguito, una selezione di foto che documentano questa giornata di festa e solidarietà, testimonianza di una comunità unita nel celebrare la Befana in modo semplice e autentico.

La Spezia, 11 gennaio 2026 - Un'Epifania diffusa e partecipata ha attraversato La Spezia e il territorio, unendo mare ed entroterra, tradizione e solidarietà. La Befana è stata protagonista di una festa collettiva che ha coinvolto famiglie, bambini e associazioni, animando piazze, porti e luoghi della cultura. In città, grande richiamo per ' La Befana vien dal mare '. In mattinata la partenza dalla sede della Canottieri Velocior 1883, con il corteo di imbarcazioni guidate dagli atleti dei vari settori, ha offerto immagini suggestive fino all'arrivo in Passeggiata Morin. Qui la Befana è stata accolta dai volontari di Telethon e della Velocior, con la distribuzione di caramelle ai bambini e un banchetto solidale a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare.

Befana in Romagna ricca di eventi, il programma - Dalla Nott de Bisò di Faenza al Tuffo della Befana a Cervia, passando per Casola Valsenio e Riolo Terme: l’Epifania ravennate, e non solo, tra falò, mare d’inverno e tradizioni popolari ... ravenna24ore.it

La Festa Nazionale della Befana a Urbania - Urbania nelle Marche festeggia per la 29esima volta la Befana con la Festa Nazionale della Befana con tre giorni di spettacoli e manifestazioni dal 4 al 6 gennaio 2026. cosedicasa.com

La Festa della Befana organizzata dalla Pro Loco di Zagarolo è stata un grande successo! Tantissimi sorrisi per lo spettacolo del mago che ha incantato grandi e piccoli, e tanta emozione per la consegna delle calze ai bambini da parte della Befana - facebook.com facebook

