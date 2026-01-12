La battaglia non vista sul dischetto prima del rigore in Inter-Napoli | tentata la mossa Pavlovic

Durante la sfida tra Inter e Napoli, si è verificato un episodio di nervosismo prima del tiro dal dischetto di Calhanoglu. Alcuni giocatori hanno tentato di disturbare l’esecuzione, in modo simile a quanto accaduto in passato con Pavlovic nel Milan-Genoa. Questi episodi, anche se meno evidenti, fanno parte delle strategie che circondano le situazioni di rigore e richiedono attenzione da parte degli arbitri.

