La battaglia non vista sul dischetto prima del rigore in Inter-Napoli | tentata la mossa Pavlovic
Durante la sfida tra Inter e Napoli, si è verificato un episodio di nervosismo prima del tiro dal dischetto di Calhanoglu. Alcuni giocatori hanno tentato di disturbare l’esecuzione, in modo simile a quanto accaduto in passato con Pavlovic nel Milan-Genoa. Questi episodi, anche se meno evidenti, fanno parte delle strategie che circondano le situazioni di rigore e richiedono attenzione da parte degli arbitri.
In Inter-Napoli tentano di rovinare il dischetto prima del rigore di Calhanoglu, come Pavlovic in Milan-Genoa. Ma la protezione di Thuram e la sportività di Milinkovic-Savic rendono l'esito diverso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La “furbata” di Pavlovic: scava e rovina il dischetto prima del rigore di Stanciu – Video
Leggi anche: Pavlovic, i calci al dischetto prima del rigore sbagliato da Stanciu in Milan-Genoa
Battaglia di Anghiari: cos’è successo nel 1440/ Cronache della prima (presunta) fake news della storia - Cosa sappiamo della Battaglia di Anghiari, questa sera protagonista di "Freedom": il conflitto tra Visconti e Serenissima, ritenuto una fake news La puntata di oggi, martedì 19 agosto 2025, della ... ilsussidiario.net
La vista della #neve sulle cime di Piano Battaglia ci fa sognare suoni ovattati e atmosfere magiche.. cosa ne pensate The sight of the first #snow on the peaks of Piano Battaglia makes us dream of muffled sounds and magical atmospheres .. What - facebook.com facebook
#Separazionecarriere, #Conte: "Nel 2026 daremo battaglia sul #referendum" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.