Lelettorale | Lupi ' bipolarismo non si tocca modello regionali con preferenze e premier'

Lupi ha sottolineato l'importanza di mantenere il bipolarismo, proponendo un modello elettorale che preveda preferenze e un ruolo di premier. Ha inoltre espresso apprezzamento per la disponibilità di Azione al confronto sulla legge elettorale, auspicando che questa apertura venga condivisa anche dalle altre forze dell'opposizione. La discussione rimane aperta su temi fondamentali per il sistema politico italiano.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “La disponibilità di Azione al confronto sulla legge elettorale è positiva e ci auguriamo che la loro apertura venga seguita da tutte le altre forze dell'opposizione. La nuova legge elettorale dovrà stabilire con chiarezza chi ha vinto e chi deve governare e dovrà restituire davvero il potere di scelta ai cittadini, che dovranno decidere direttamente col loro voto i propri rappresentanti. Per questo va rafforzato il principio maggioritario del bipolarismo e noi proponiamo un modello che garantisca sia la rappresentanza sia la governabilità: un sistema proporzionale basato sul modello delle regioni, con la reintroduzione delle preferenze, l'indicazione del premier, il listino di coalizione ed il premio di maggioranza, senza sbarramenti all'interno delle coalizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

