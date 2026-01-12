Kirikù e le ombre magiche | l’Africa a Centrale Preneste

Kirikù e le ombre magiche è uno spettacolo teatrale della produzione Teatro dei Colori, che porta in scena le affascinanti storie dell’Africa. L’evento si terrà presso Centrale Preneste, offrendo un’esperienza culturale dedicata alle tradizioni e alle leggende di un continente ricco di magia e storia. Un’occasione per avvicinare il pubblico alle narrazioni africane attraverso un coinvolgente racconto teatrale.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Storie di Kirikù e le ombre magiche, una produzione del Teatro dei Colori.. Dove e Quando: Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16.30 presso Centrale Preneste Teatro, via Alberto da Giussano 58, Roma.. Perché: Una rilettura poetica e moderna che celebra 20 anni di repliche, mescolando teatro d'attore, sagome in ombra e musica dal vivo.. Roma si prepara ad accogliere un eroe piccolo nella statura ma immenso nel coraggio. La rassegna Infanzie in gioco 2025-2026, ospitata dallo storico spazio di Centrale Preneste Teatro nel cuore del quartiere PignetoMalatesta, apre le porte a una delle figure più affascinanti della narrativa per l'infanzia legata alle tradizioni dell'Africa occidentale.

