Khamenei | Trump cadrà come i tiranni

Khamenei ha dichiarato che Trump, come altri tiranni della storia, subirà la stessa sorte, cadendo al culmine della sua arroganza. Ricorda che figure come il Faraone, Nimrod e Mohammad Reza Pahlavi sono state sconfitte proprio quando si sentivano invincibili. Questa analisi sottolinea l'importanza di un’umile consapevolezza del potere e dei suoi limiti, senza enfasi o toni sensazionalistici.

"Quel signore che giudica con arroganza l'intero mondo, sappia che i tiranni e gli arroganti della storia, come il Faraone, Nimrod, Mohammad Reza Pahlavi e altri simili, sono caduti proprio quando erano al culmine della loro superbia. Anche lui cadrà". Così su X la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, riferendosi al presidente Usa, Trump mentre si intensificano le proteste in Iran contro il regime.Le vittime della repressione sono arrivate a quasi 600 oltre a diecimila arresti.

