Kekko Silvestre contro le giurie di Sanremo | Usano il voto come un’arma invece che per valutare

Kekko Silvestre commenta le giurie di Sanremo 2025, affermando che il loro voto viene spesso utilizzato come un’arma piuttosto che come strumento di valutazione musicale. Il cantante dei Modà, con il brano Non ti dimentico, non ha superato il ventiduesimo posto nella classifica finale, sollevando discussioni sul ruolo e l’influenza delle giurie nel contesto del festival.

Kekko Silvestre non ha superato quel ventiduesimo posto al Festival di Sanremo 2025, con il brano Non ti dimentico. Come emerso dai dati delle votazioni, il televoto aveva, in realtà, premiato la canzone dei Modà, regalandole un’ottima quinta posizione; ad affossarla, però, era stata la sala stampa. Dopo la prima serata, la giuria composta dai giornalisti aveva piazzato il gruppo in bassissima classifica, al venticinquesimo posto, mentre, dopo la seconda serata, per la giuria delle radio, la band era tredicesima su quattordici artisti in gara. Lo sfogo di Kekko Silvestre. Queste le parole di Kekko: «Eravamo quinti al televoto, quindi dicevo dai che ce la giochiamo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Kekko dei Modà: Quelli che mi ridono dietro sono dei coglioni.

