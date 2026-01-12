Kaio Jorge Juventus i bianconeri rinviano le speranze di incassare i soldi della rivendita? Cosa sta succedendo

Kaio Jorge e la Juventus sono al centro di recenti discussioni riguardo a una possibile rivendita del giocatore. La società bianconera potrebbe dover rimandare l’incasso previsto, suscitando interrogativi su eventuali sviluppi e decisioni future. In questo articolo, analizzeremo la situazione attuale e le possibili conseguenze per il club e il futuro del calciatore.

Kaio Jorge Juventus, la società bianconera rischia di dover rinviare le speranze di incassare i soldi della sua futura rivendita? Che cosa sta succedendo. La Juventus osserva da lontano, ma con estrema attenzione e calcolatrice alla mano, l'incredibile evoluzione del suo ex attaccante in Sudamerica. Si apre ufficialmente un nuovo capitolo per Kaio Jorge, che ha deciso di giurare fedeltà al Cruzeiro blindando il suo futuro professionale. Il centravanti classe 2002, tornato stabilmente in patria dopo la difficile esperienza a Torino, condizionata pesantemente dagli infortuni, e il successivo prestito al Frosinone, ha vissuto una stagione da protagonista assoluto, diventando un fattore decisivo.

