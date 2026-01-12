Juventus Women ha conquistato la supercoppa

Il 11 gennaio 2026, allo Stadio Adriatico di Pescara, la Juventus Women ha vinto la Supercoppa Italiana Femminile, sconfiggendo l’AS Roma con il punteggio di 2-1. La partita ha rappresentato un momento importante per il calcio femminile italiano, confermando la crescita e l’affermazione delle squadre di vertice nel panorama nazionale.

Domenica 11 gennaio 2026, allo Stadio Adriatico di Pescara, la Juventus Women ha conquistato la Supercoppa Italiana Femminile battendo l’AS Roma per 2-1 in una finale intensa e spettacolare. Il momento decisivo è stato firmato da Cristiana Girelli, che all’85’ ha regalato il gol-vittoria con un colpo di tacco di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

