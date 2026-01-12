Juventus stop a Rodríguez | bocciatura tecnica e trattativa congelata

La trattativa tra Juventus e Guido Rodríguez si è interrotta dopo settimane di contatti. Il centrocampista del West Ham, inizialmente vicino a trasferirsi a Torino in prestito, non ha più seguito il percorso delineato. La bocciatura tecnica e il conseguente congelamento della trattativa segnano una fase di stallo nelle operazioni di mercato bianconere.

La pista che portava a Guido Rodríguez si è bloccata dopo giorni di contatti avanzati. Il centrocampista del West Ham era pronto ad arrivare a Torino con la formula del prestito di sei mesi, ma l’operazione non è mai stata chiusa. Il motivo arriva dall’area tecnica. Luciano Spalletti avrebbe dato parere negativo sull’innesto, stop che ha congelato la trattativa e tolto slancio alla manovra bianconera. Da quel momento, nessun affondo decisivo. Nel frattempo, resta sullo sfondo l’altra ipotesi per il centrocampo: Davide Frattesi. Ma qui il muro è economico. L’ Inter continua a chiedere 35 milioni di euro, cifra considerata fuori portata per la Juventus in questa finestra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, stop a Rodríguez: bocciatura tecnica e trattativa congelata Leggi anche: Guido Rodriguez alla Juventus? A che punto è la trattativa che lega il centrocampista ai bianconeri. Le ultime Leggi anche: Tonali Juventus, pista congelata a gennaio: le priorità bianconere sul mercato passano da Vlahovic, tutti gli aggiornamenti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bra-Juventus Next Gen 1-1 Enrico Baldini Chiudiamo l'andata con 1 punto e a quota 15 in classifica. Ora "pit-stop" natalizio e poi di nuovo in campo a lavorare, carichi e concentrati. Grazie @brafront_bravagente_vecchia_g e grazie "mondo Bra" - facebook.com facebook Stadiums that no longer exist | Stadio delle Alpi Built for the 1990 World Cup, Stadio delle Alpi was conceived as a modern symbol of Turin. With a capacity of over 69,000, it replaced the historic Stadio Comunale and was meant to serve both Juventus x.com

