Juventus ritorno Chiesa più vicino | si lavora sulla formula

Si avvicina il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus, con i contatti tra le parti che si sono intensificati nelle ultime ore. La possibilità di un nuovo accordo si fa più concreta, e l’ipotesi di rivedere il giocatore in maglia bianconera torna a essere una considerazione concreta, grazie anche alla valutazione di diverse formule di trasferimento.

Il nome che torna con forza sul tavolo è quello di Federico Chiesa. Nelle ultime ore i contatti si sono intensificati e l’ipotesi di un ritorno a Torino non è più solo suggestione. La Juventus sta lavorando sulla formula dell’operazione, nodo centrale della trattativa. Il Liverpool continua a spingere per una cessione definitiva o, in alternativa, per un prestito con obbligo di riscatto. A Torino, invece, si valuta una soluzione più cauta: prestito con obbligo condizionato, legato al numero di presenze e all’eventuale qualificazione in Champions League. Il segnale più chiaro arriva dal contesto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

