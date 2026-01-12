La Juventus si sta muovendo per rinforzare il reparto offensivo e ha deciso di presentare la prima offerta ufficiale al Liverpool per Federico Chiesa. La società torinese mira a riportare l’attaccante italiano a Torino, valutando le modalità di trasferimento e le condizioni dell’operazione. La trattativa rappresenta un passo importante nel mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La Juventus accelera e prepara la prima proposta ufficiale al Liverpool per riportare a Torino Federico Chiesa. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Luciano Spalletti il vice ideale di Kenan Yildiz, un esterno offensivo capace di saltare l’uomo e occupare le stesse zone di campo del numero 10 bianconero. Il profilo porta dritto a Chiesa. Dopo poco più di un anno e mezzo lontano da Torino, l’esterno classe 1997 potrebbe diventare protagonista di un clamoroso ritorno. La volontà del giocatore non rappresenta un ostacolo: il suo sì è dato per scontato. Resta da convincere il Liverpool. Secondo quanto filtra, l’affondo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, pronto l’affondo per Chiesa: prima offerta al Liverpool

Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il Liverpool va avanti - La richiesta di Spalletti è per due giocatori, possibilmente: uno a centrocampo ( Frattesi piace sempre, ma piace meno per i costi), uno per la fascia offensiva. ilfattoquotidiano.it