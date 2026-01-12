Juventus mercato di gennaio | Spalletti aspetta il rinforzo giusto

A gennaio, la Juventus si concentra su interventi mirati per rafforzare la rosa senza stravolgere l’equilibrio già raggiunto. Spalletti attende i rinforzi giusti, consapevole dell’importanza di interventi ponderati nel mercato invernale. Questa fase rappresenta un’opportunità per migliorare la squadra con acquisti o cessioni oculate, mantenendo la stabilità e puntando a risultati concreti nel prosieguo della stagione.

Gennaio, per la Juventus, non è il mese delle rivoluzioni. È il mese delle correzioni, di quei ritocchi mirati che possono dare profondità senza stravolgere un equilibrio appena ritrovato. Luciano Spalletti lo ha detto senza giri di parole: la rosa lo soddisfa, il lavoro ha già rimesso in carreggiata più di un giocatore. Ma qualcosa, in un paio di zone, manca ancora. Ed è lì che il mercato entra in scena. In punta di piedi, ma con idee chiare. Spalletti e la richiesta minima: "Mi basta poco". Non c'è urgenza, né pressione pubblica. La Juventus guarda al mercato sapendo di dover scegliere, non di dover rincorrere.

