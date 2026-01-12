Juventus | interesse del Manchester per Yildiz
Il 12 gennaio 2026, la Juventus si trova al centro di importanti sviluppi di mercato. Il Manchester United ha manifestato interesse per Kenan Yildiz, mentre la società bianconera lavora per il ritorno di Federico Chiesa dal Liverpool. Questi movimenti rappresentano un momento cruciale in vista del match contro la Cremonese, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e prepararsi al meglio per la seconda parte della stagione.
Il 12 gennaio 2026, giornata di vigilia del Monday Night contro la Cremonese, la Juventus vive un momento cruciale sul fronte mercato: da un lato l'interesse concreto del Manchester United per Kenan Yildiz, dall'altro la necessità di accelerare per il ritorno di Federico Chiesa dal Liverpool, in un'operazione che potrebbe
Juventus, lo United su Yildiz: lo scambio sblocca l’affare - La Juventus rischia di perdere Yildiz visto il forte interesse dello United. calciomercatonews.com
SÌ?CONFERMATA? NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI DEL LIVERPOOL L'INTERESSE PER KENAN YILDIZ CRESCE CON L'...
#Malen ritorna ad essere un nome accostato alla #Juventus durante il calciomercato. Secondo Alfredo Pedullà, il calciatore dell'Aston Villa sarebbe stato proposto alla #Juventus. Su di lui anche l'interesse della #Roma La notizia completa al primo comm x.com
#Malen ritorna ad essere un nome accostato alla #Juventus durante il calciomercato. Secondo Alfredo Pedullà, il calciatore dell'Aston Villa sarebbe stato proposto alla #Juventus. Su di lui anche l'interesse della #Roma La notizia completa al primo comm - facebook.com facebook
