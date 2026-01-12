Ecco le informazioni sulla partita Juventus-Cremonese in programma il 12 gennaio 2026 alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. La partita, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026, sarà disponibile in streaming e diretta TV. Di seguito, le modalità di visione e le probabili formazioni.

Juventus Cremonese streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS CREMONESE STREAMING TV – Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 20,45 Juventus e Cremonese scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 20esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Cremonese in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Cremonese sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

Juventus Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

