Juventus-Cremonese formazioni ufficiali | Spalletti va sul sicuro

Alle ore 20:45, all’Allianz Stadium, si disputa il match tra Juventus e Cremonese, ultimo appuntamento della 20ª giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con Spalletti che opta per una formazione equilibrata e mirata a consolidare la posizione in classifica. Una sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in ottica stagionale.

È tutto pronto all’Allianz Stadium per Juventus-Cremonese, posticipo che chiude la 20ª giornata di Serie A. I bianconeri partono nettamente favoriti e Luciano Spalletti sceglie la via della continuità, mentre Davide Nicola punta sull’esperienza per provare a complicare i piani della Juventus. Juventus, occasione da non fallire. La Juventus arriva alla sfida con fiducia dopo l’ultima convincente prestazione in campionato. Spalletti va sul sicuro: rientra Kelly al centro della difesa al posto di Koopmeiners, confermato il 4-2-3-1 che ha dato solidità e ritmo. Davanti, fiducia ancora a Jonathan David, con Miretti confermato sulla trequarti alle sue spalle insieme a Yildiz e McKennie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

