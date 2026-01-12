Juventus-Cremonese conferma per David Probabili formazioni e orario tv
La partita tra Juventus e Cremonese, valida per la ventesima giornata di Serie A, si avvicina. Con probabili formazioni e orario di trasmissione in tv, l'incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La Juventus, dopo una vittoria convincente, cerca continuità, mentre la Cremonese affronta la sfida con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l’evento.
Torino, 12 gennaio 2026 – Juventus-Cremonese chiude la ventesima giornata di Serie A. È tornata sui binari e lo ha fatto con prepotenza la squadra di Luciano Spalletti: 0-3 al Sassuolo per far dimenticare il pari interno contro il Lecce, con un Jonathan David decisivo e la classifica che torna a sorridere. Per prendersi un pass verso la Champions della prossima stagione, i bianconeri perseguono la costanza e le gare interne possono fungere da cartina tornasole verso il proprio obiettivo. Abbastanza delusa dall’epilogo della gara contro il Cagliari, la Cremonese invece si prepara a recitare la propria parte per iniziare il girone di ritorno con lo scalpo di una big (come era già stato alla prima giornata a San Siro contro il Milan); impresa ardua, ma la forma attuale di Vardy e l’attitudine dei grigiorossi contro avversari più quotati rendono il confronto aperto a qualsiasi scenario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Juventus, Spalletti conferma David e sogna il ritorno di Chiesa - La Juventus, in mattinata, si ritroverà alla Continassa in vista della gara di questa sera contro la Cremonese. tuttomercatoweb.com
Juventus-Cremonese, probabile formazione: Kelly torna titolare, Spalletti conferma David - Cremonese, probabile formazione: Kelly torna titolare, Spalletti conferma David ... tuttojuve.com
Juventus, Spalletti criptico su Chiesa e premia David! Un big fuori con la Cremonese - La Juventus sarà impegnata domani sera nel posticipo di campionato contro la Cremonese: le possibili scelte di Spalletti ... calciomercato.it
#Calcio #SerieA Il Napoli blocca la capolista l'Inter sul 2-2 in un match spettacolo. Frena anche il Milan, 1-1 con la Fiorentina. Lecce-Parma 1-2 e Verona-Lazio 0-1. Oggi le ultime gare della 20° di campionato: Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese Foto An x.com
Probabile formazione della #Juventus. #JuventusCremonese #SerieA #SkySport - facebook.com facebook
