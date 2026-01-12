juventus cremonese conferma per david probabili formazioni e orario tv

La partita tra Juventus e Cremonese, valida per la ventesima giornata di Serie A, si avvicina. Con probabili formazioni e orario di trasmissione in tv, l'incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La Juventus, dopo una vittoria convincente, cerca continuità, mentre la Cremonese affronta la sfida con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l’evento.

Torino, 12 gennaio 2026 – Juventus-Cremonese chiude la ventesima giornata di Serie A. È tornata sui binari e lo ha fatto con prepotenza la squadra di Luciano Spalletti: 0-3 al Sassuolo per far dimenticare il pari interno contro il Lecce, con un Jonathan David decisivo e la classifica che torna a sorridere. Per prendersi un pass verso la Champions della prossima stagione, i bianconeri perseguono la costanza e le gare interne possono fungere da cartina tornasole verso il proprio obiettivo. Abbastanza delusa dall’epilogo della gara contro il Cagliari, la Cremonese invece si prepara a recitare la propria parte per iniziare il girone di ritorno con lo scalpo di una big (come era già stato alla prima giornata a San Siro contro il Milan); impresa ardua, ma la forma attuale di Vardy e l’attitudine dei grigiorossi contro avversari più quotati rendono il confronto aperto a qualsiasi scenario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

