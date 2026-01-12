La Juventus ha ottenuto una netta vittoria contro la Cremonese nel match di lunedì sera, valido per la 20ª giornata di Serie A. Sul campo dello Stadium, la squadra bianconera ha dimostrato superiorità, chiudendo il confronto con un risultato di 5-0. Una prestazione che conferma la posizione della Juventus nella prima metà della classifica, in un incontro caratterizzato da un gioco equilibrato e preciso.

Torino, 12 gennaio 2026 - La Juventus ha demolito la Cremonese nel posticipo del lunedì sera di Serie A, valido per la 20^ giornata. I bianconeri hanno schiantato i grigiorossi all' Allianz Stadium con il risultato di 5-0, maturato perlopiù durante la prima frazione di gioco. Ad aprire le marcature è stato Gleison Bremer al 12', colpito al volto da un mancino di Miretti e fortunato nel pescare l'angolino. Il raddoppio, al quarto d'ora, lo ha timbrato Jonathan David. La squadra di Davide Nicola si è vista assegnato e poi revocato un calcio di rigore a proprio favore, mentre pochi minuti dopo ne è stato concesso uno ai padroni di casa per un fallo di mano di Baschirotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus-Cremonese 5-0, la Vecchia Signora domina allo Stadium

