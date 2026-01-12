Juventus – Cremonese 3-0 valanga bianconera nel primo tempo
Nella partita tra Juventus e Cremonese, i bianconeri hanno dominato il primo tempo, concludendo la prima frazione di gioco in vantaggio di 3-0. La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato un ottimo approccio offensivo, mantenendo il controllo del match e creando numerose occasioni. La ripresa ha visto un controllo più cauto, ma il risultato è rimasto invariato, confermando la superiorità della Juventus in questa fase della stagione.
Juventus a valanga nel primo tempo contro la Cremonese. Gli uomini di Luciano Spalletti travolgono i lombardi con un primo tempo sensazionale chiuso sul parziale di 3-0. Partenza a bomba dei bianconeri Il primo squillo della partita arriva con Jonathan David, che approfitta dell'errore in impostazione della Cremonese e intercetta
