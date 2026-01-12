Juventus Cassano Questa Juve è fenomenale Spalletti è un genio

Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha commentato positivamente le recenti prestazioni della Juventus contro Lecce e Sassuolo, sottolineando l’elevato livello di gioco della squadra. L’ex calciatore ha anche elogiato l’operato di Spalletti, definendolo un allenatore di grande talento. Questi interventi evidenziano l’apprezzamento per i risultati e la crescita della Juventus in questa fase della stagione.

Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha elogiato le prestazioni della Juventus contro Lecce e Sassuolo. Il fantasista toscano ha elogiato la trasformazione radicale della squadra bianconera negli ultimi due mesi. Le parole di Cassano "Sai quante occasioni ha avuto la Juve tra Lecce e Sassuolo? 42.

Juve, Cassano lancia la provocazione: 'Sicuri che a Giuntoli vada a genio Allegri?' - Nelle scorse ore gli ex calciatori Antonio Cassano e Daniele Adani sono tornati a parlare della Juventus ai microfoni della trasmissione Twitch Bobo TV. it.blastingnews.com

Cassano ha un sospetto su Spalletti, non c’entra la Juve: “Mai visto così, lui vede ombre ovunque” - Luciano Spalletti ha perso domenica sera a Napoli la sua prima partita da allenatore della Juventus, da quando lo scorso 30 ottobre i bianconeri lo avevano messo in panchina al posto dell'esonerato ... fanpage.it

Antonio #Cassano incorona Luciano #Spalletti dopo questi pochi mesi alla guida della #Juventus, definendolo un genio. Può davvero la Vecchia Signora rientrare nella corsa scudetto #fblifestyles - facebook.com facebook

