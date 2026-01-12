Juventus caccia alla punta | Mateta Dzeko Lucca e gli altri nomi
La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, con nomi come Mateta, Dzeko e Lucca sul tavolo. La società attende anche il ritorno in campo di Dusan Vlahovic, mentre si prepara al mercato estivo per individuare il profilo più adatto a rafforzare la rosa. La ricerca di un nuovo centravanti prosegue con attenzione e riflessione strategica.
Si cerca un centravanti per la Juventus La Juventus aspetta il ritorno in campo di Dusan Vlahovic, con il serbo ai saluti in vista del mercato estivo. La Juventus cerca quindi rinforzi per l’attacco. Serve un attaccante e serve urgentemente a Spalletti. Un profilo di peso capace di scardinare le difese chiuse, concretizzando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Calciomercato Roma, caccia alla punta: Zirkzee resta in cima alla lista, ma spuntano anche altri nomi nel mirino di Gasperini. La rivelazione
Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, caccia alla punta: Füllkrug o Mateta”
Juventus, spunta Mateta per il dopo-Vlahovic: scout a Londra, il prezzo - La Juventus si guarda intorno in questo mercato di gennaio, ma pensa anche al futuro ed ai possibili innesti per l'estate. tuttomercatoweb.com
Ultimi aggiornamenti: 11 gen 2026, 10:45 - Il francese vuole lasciare il Crystal Palace per fare il salto in una big: i bianconeri lo seguono con interesse in vista della prossima estate. msn.com
Mateta, idea Juve: il Crystal Palace fissa il prezzo per il sostituto di Vlahovic - Non è passata, infatti, inosservata la presenza di scout bianconeri durante le festività natalizie a Londra. msn.com
È il giorno di #JuveCremonese Oggi allo Stadium va di scena il posticipo di questa 20ª giornata di campionato. Juve a caccia di punti pesanti per continuare la propria risalita Quanto finisce secondo voi L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM - facebook.com facebook
La Juventus a caccia di un esterno offensivo Non c'è il solo Chiesa nel mirino dei bianconeri: tra i nomi nel taccuino della dirigenza ci sono anche quelli di #Gudmundsson e #Maldini x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.