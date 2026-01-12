Juventus caccia alla punta | Mateta Dzeko Lucca e gli altri nomi

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, con nomi come Mateta, Dzeko e Lucca sul tavolo. La società attende anche il ritorno in campo di Dusan Vlahovic, mentre si prepara al mercato estivo per individuare il profilo più adatto a rafforzare la rosa. La ricerca di un nuovo centravanti prosegue con attenzione e riflessione strategica.

Ultimi aggiornamenti: 11 gen 2026, 10:45 - Il francese vuole lasciare il Crystal Palace per fare il salto in una big: i bianconeri lo seguono con interesse in vista della prossima estate. msn.com

Mateta, idea Juve: il Crystal Palace fissa il prezzo per il sostituto di Vlahovic - Non è passata, infatti, inosservata la presenza di scout bianconeri durante le festività natalizie a Londra. msn.com

È il giorno di #JuveCremonese Oggi allo Stadium va di scena il posticipo di questa 20ª giornata di campionato. Juve a caccia di punti pesanti per continuare la propria risalita Quanto finisce secondo voi L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM - facebook.com facebook

La Juventus a caccia di un esterno offensivo Non c'è il solo Chiesa nel mirino dei bianconeri: tra i nomi nel taccuino della dirigenza ci sono anche quelli di #Gudmundsson e #Maldini x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.