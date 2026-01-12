juventus attenti alla cremonese e ai punti persi con le piccole

La Juventus si prepara alla sfida contro la Cremonese, un’occasione importante per ridurre il distacco dalle prime in classifica. Tuttavia, la partita presenta insidie, soprattutto contro una squadra che può mettere in difficoltà anche le avversarie più quotate. È fondamentale per i bianconeri mantenere concentrazione e attenzione, evitando punti persi contro avversari considerati alla portata, per rafforzare la propria posizione in campionato.

Contro la Cremonese la Juventus ha la possibilità di accorciare sulle prime, ma occhio alla trappola. La Juve già ha perso troppi punti con le piccole. La Juventus ha perso troppi punti con le piccole Il divario di punti con le prime della classifica nasce dai troppi punti persi con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

