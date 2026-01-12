Juventus Adani David protetto dalla squadra gruppo Juve ha valori
Lele Adani ha commentato l’operato della Juventus e di Spalletti nel recente episodio con David, sottolineando come il gruppo abbia mostrato unità e valori condivisi. L’intervento del tecnico e la coesione della squadra hanno evidenziato l’importanza del supporto collettivo in situazioni delicate, rafforzando il senso di squadra e di lealtà. Un esempio di come i valori siano fondamentali nel mondo del calcio professionistico.
Intervenuto a La Nuova DS, Lele Adani ha elogiato il modo con cui Spalletti e la Juventus hanno protetto David dopo il rigore sbagliato col Lecce. La trasferta di Sassuolo potrebbe essere stata la svolta della stagione di Jonathan David, con una notte da sogno per iil canadese. Le parole L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
La partita con il Sassuolo per rinascere: la grande prestazione di David non è passata inosservata e i complimenti sono arrivati anche da Lele Adani Un gol e un assist per ripartire e per mettersi alle spalle l'inizio negativo con la maglia della Juventus #J - facebook.com facebook
