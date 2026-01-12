La trattativa tra Juventus e Kenan Yildiz per il rinnovo contrattuale è attualmente in fase di stallo. Le voci di mercato persistono, ma ancora nessuna decisione ufficiale è stata presa. La situazione resta invariata, con il giocatore e il club in attesa di trovare un accordo definitivo per proseguire insieme.

Situazione ferma sul fronte Juventus–Kenan Yildiz. Le voci di mercato restano tali, mentre il dossier rinnovo non è ancora arrivato alla firma. “ La cessione è stata solo un’ipotesi: non c’è intenzione di mettere Yildiz sul mercato ”, filtra. Ma sul tavolo resta il nodo dell’ adeguamento contrattuale: l’accordo per l’aumento (dal milione e mezzo a circa 6 milioni netti annui) e l’ estensione di un anno oltre la scadenza attuale ( 30 giugno 2029 ) non è stato ancora formalizzato. Gli incontri tra le parti ci sono stati, senza però passi avanti decisivi. L’idea era chiudere durante le feste e ratificare a gennaio; ad oggi nulla di confermato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-Yildiz, rinnovo ancora in stallo

