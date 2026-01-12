Juve United su Yildiz Si tenta di velocizzare con Chiesa

La Juventus sta cercando di velocizzare le trattative per il rinnovo di Kenan Yildiz, il giovane talento turco che sta attirando l’interesse di diversi club europei. Con l’attenzione crescente su di lui, la dirigenza bianconera valuta strategie per consolidare il proprio investimento, incluso un possibile intervento rapido con Chiesa. La situazione richiede attenzione e tempestività per evitare che il calciatore possa essere sottratto altrove.

Torino, 12 gennaio 2026 – Juve, attenzione. Si dice in questi casi. La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz dovrà subire una intensa accelerata perché il talento turco comincia a diventare voce di mercato, rumors costante, e quando emerge dal campionato più ricco d’Europa occorre cautelarsi. Niente di cui allarmarsi eccessivamente per i tifosi bianconeri, l’intenzione del club è chiara, ma di certo quando la Premier si muove diventa lecito prestare un occhio di riguardo. Insomma, la Vecchia Signora avrà bisogno di chiudere gli argini prima che sia troppo tardi con lo United he inizia a farsi sotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, United su Yildiz. Si tenta di velocizzare con Chiesa Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Chiesa. Idea Daniel Maldini come vice-Yildiz Leggi anche: Calciomercato Juve, si apre la caccia al vice Yildiz: da Chiesa a Damsgaard. Tutti i profili vagliati dalla dirigenza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juve, United su Yildiz. Si tenta di velocizzare con Chiesa - Il Manchester prova la risalita e mette nel mirino Yildiz, ma per la Juventus è incedibile. sport.quotidiano.net

La Juventus cerca un terzino per rinforzare la squadra. L'occhio é caduto su Noussair Mazraoui. Classe 1997, al Manchester United gioca sulla fascia destra e invece nella nazionale del Marocco si sposta a sinistra per lasciare spazio all'ex interista Hakimi. # - facebook.com facebook

#Mazraoui #Juve C'è una novità importante x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.