La Juventus valuta un possibile acquisto di un giocatore del Celta Vigo per rinforzare la fascia destra. Sebbene la concorrenza sia forte e il trasferimento invernale appaia difficile, i bianconeri non escludono di intervenire subito se si presentasse l’opportunità. La strategia di mercato resta aperta, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza investimenti a lungo termine.

I bianconeri puntano il top player del Celta Vigo per la fascia destra, difficilmente si sposterà in inverno ma è tra gli scenari La Juventus può tornare all’improvviso sul mercato. Oltre all’operazione Chiesa che non è comunque semplicissima, i bianconeri sono a caccia di rinforzi anche per la fascia destra. Il nome finito prepotentemente sul taccuino di Comolli e gli uomini mercato è Oscar Mingueza, esterno del Celta Vigo. Si tratta di uno spagnolo classe ’99, già finito in realtà nei radar juventini da qualche tempo. Damien Comolli (Ansafoto) – calciomercato.it Come riporta Fabrizio Romano, alla Continassa sono molto interessati al giocatore, anche se in buona compagnia visto che almeno altri quattro club lo stanno monitorando da molto vicino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, sprint per il colpaccio a zero ma può arrivare subito: la concorrenza fa paura

Leggi anche: Schlager Juve, può arrivare subito grazie a un indennizzo: ma c’è una grossa incognita legata agli infortuni

Leggi anche: Sprint Juve, può arrivare la stellina della Serie A: Spalletti gongola

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Colpaccio Juve: potrebbe arrivare un grande rinforzo a parametro zero? - La dirigenza bianconera è da tempo alla ricerca di un giocatore in grado di rinforzare il reparto di centrocampo, e dopo il tentativo fatto da Marotta nella sessione estiva di calciomercato, ... it.blastingnews.com

Sprint per l'Avellino per Filippo Reale. Dopo mesi complicati alla Juve Stabia, il difensore classe 2006 potrebbe accettare il corteggiamento dei lupi. La Roma apre al prestito biennale Trovi l'articolo completo sul nostro sito - facebook.com facebook

18' Juventus-Roma 0-0 Wesley esce molto bene, con uno sprint che brucia Kalulu. Il pallone però viene sporcato e la sfera finisce fuori #ASRoma #RomanewsEU x.com