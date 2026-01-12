Juve sprint per il colpaccio a zero ma può arrivare subito | la concorrenza fa paura

Da calciomercato.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus valuta un possibile acquisto di un giocatore del Celta Vigo per rinforzare la fascia destra. Sebbene la concorrenza sia forte e il trasferimento invernale appaia difficile, i bianconeri non escludono di intervenire subito se si presentasse l’opportunità. La strategia di mercato resta aperta, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza investimenti a lungo termine.

I bianconeri puntano il top player del Celta Vigo per la fascia destra, difficilmente si sposterà in inverno ma è tra gli scenari La Juventus può tornare all’improvviso sul mercato. Oltre all’operazione Chiesa che non è comunque semplicissima, i bianconeri sono a caccia di rinforzi anche per la fascia destra. Il nome finito prepotentemente sul taccuino di Comolli e gli uomini mercato è Oscar Mingueza, esterno del Celta Vigo. Si tratta di uno spagnolo classe ’99, già finito in realtà nei radar juventini da qualche tempo. Damien Comolli (Ansafoto) – calciomercato.it Come riporta Fabrizio Romano, alla Continassa sono molto interessati al giocatore, anche se in buona compagnia visto che almeno altri quattro club lo stanno monitorando da molto vicino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juve sprint per il colpaccio a zero ma pu242 arrivare subito la concorrenza fa paura

© Calciomercato.it - Juve, sprint per il colpaccio a zero ma può arrivare subito: la concorrenza fa paura

Leggi anche: Schlager Juve, può arrivare subito grazie a un indennizzo: ma c’è una grossa incognita legata agli infortuni

Leggi anche: Sprint Juve, può arrivare la stellina della Serie A: Spalletti gongola

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Colpaccio Juve: potrebbe arrivare un grande rinforzo a parametro zero? - La dirigenza bianconera è da tempo alla ricerca di un giocatore in grado di rinforzare il reparto di centrocampo, e dopo il tentativo fatto da Marotta nella sessione estiva di calciomercato, ... it.blastingnews.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.