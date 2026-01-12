Juve niente Chiesa | doppio colpo improvviso da Madrid e beffa all’Inter

La Juventus valuta nuovi innesti per rinforzare la rosa, con l’obiettivo di sostituire Chiesa in caso di assenza. Secondo alcune indiscrezioni, i bianconeri potrebbero puntare su un giocatore dell’Atletico Madrid, ipotizzando anche un’eventuale combinazione con altri esterni. La trattativa rappresenta un possibile collegamento tra i due club, in un momento di mercato caratterizzato da sorprese e opportunità inattese.

I bianconeri potrebbero pescare dall’Atletico Madrid il vice-Yildiz se non dovesse tornare l’ex, magari con un ‘pacchetto’ che comprende un altro esterno L’Atletico Madrid torna a costruire un ponte con la Serie A. In passato c’è stato più di qualche affare, da Joao Miranda fino a Giacomo Raspadori passando per Nico Gonzalez, Rodrigo De Paul e Nahuel Molina. Il nome più caldo in questo senso nelle ultime ore è ovviamente il classe 2000 italiano che è sempre in orbita Roma, in attesa della sua decisione definitiva sul futuro. Simeone non ha fretta di liberarsi di lui, anzi piuttosto è un altro il giocatore che ha messo nella lista dei cedibili. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

