Juve nessuna trattativa per Pellegrino

La Juventus al momento non sta considerando Mateo Pellegrino come possibile acquisto. Attualmente, non ci sono trattative in corso né piani immediati di mercato legati a questo giocatore. La società continua a valutare le proprie strategie senza priorità specifiche su Pellegrino, mantenendo un approccio riservato e circoscritto alle proprie esigenze sportive.

Nessuna pista calda, nessun tavolo aperto. Mateo Pellegrino non rientra, allo stato attuale, nelle priorità di mercato della Juventus. Da Torino non arrivano segnali di trattativa con il Parma. Il club emiliano non intende privarsi del proprio centravanti titolare in questa finestra e, di riflesso, la Juve ha orientato le valutazioni su profili diversi per rinforzare la rosa a stagione in corso. L'articolo proviene da StileJuventus.com. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, nessuna trattativa per Pellegrino Leggi anche: Nessuna concessione senza Kyiv, nessuna trattativa senza i volenterosi. Zelensky vede Macron Leggi anche: Maruši?-Napoli, Romano frena: nessuna trattativa in corso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Juve segue Pellegrino: al momento nessuna trattativa con il Parma; Mercato Juve h24 - Occhi su Kessiè. Koop-Galatasaray non si fa. Chiesa via solo a titolo definitivo?...; Matri: “Chiesa non serve alla Juventus. Farei un investimento per…”; Mercato Juve h24 - Koop-Galatasaray non si fa. Maldini e Gudmundsson se non arriva Chiesa. Castro e.... La Juventus studia il colpo Pellegrino, erede designato di Vlahovic - Mateo Pellegrino, centravanti argentino del Parma, sarebbe finito nel mirino della Juventus: la probabile partenza di Vlahovic porta al colpo ... europacalcio.it

La Juve segue Pellegrino: al momento nessuna trattativa con il Parma - Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001 del Parma, sarebbe seguito dalla Juventus in chiave mercato. tuttojuve.com

Parma, Pellegrino nel mirino della Juventus? La situazione - Nonostante le insistenti indiscrezioni che lo vorrebbero nel mirino della Juventus, nelle ultime ore Fabrizio Romano ha c ... fantacalcio.it

#JoaoMario vuole restare alla #Juve per provare a giocarsi le sue chance. La #Juve, fino a questo momento, nonostante i tanti rumors emersi, non ha ricevuto nessuna proposta ufficiale per lui. x.com

Conferme su Daniel #Maldini: contatti tra la #Juve e l’entourage del giocatore, che è rientrato nei discorsi per #Tonali. Il giocatore dell’#Atalanta ha aperto alla possibilità, e l’entourage si sta confrontando con la Juve. Nessuna mossa ufficiale ancora tra i club - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.