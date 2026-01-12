Juve-Milan lo scambio a sorpresa accontenta Allegri e Spalletti

Nel calciomercato, si prospetta uno scambio tra Juventus e Milan che potrebbe favorire entrambe le squadre. La proposta, ancora in fase di valutazione, ha riscosso l'interesse delle panchine di Allegri e Spalletti, aprendo nuove possibilità per le rispettive rose. Questo movimento, se confermato, potrebbe influenzare gli equilibri del campionato e rappresenta un esempio di come le trattative siano in continua evoluzione.

Il calciomercato entra nel vivo e tra Juventus e Milan prende forma un'idea che potrebbe soddisfare entrambe le panchine, Allegri e Spalletti esultano. Il calciomercato, come spesso accade, inizia a scaldarsi proprio quando meno te lo aspetti e questa volta al centro delle voci ci sono Juventus e Milan. Due club storici, due allenatori esperti.

