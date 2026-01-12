Juve-Milan lo scambio a sorpresa accontenta Allegri e Spalletti

Da sportface.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato, si prospetta uno scambio tra Juventus e Milan che potrebbe favorire entrambe le squadre. La proposta, ancora in fase di valutazione, ha riscosso l'interesse delle panchine di Allegri e Spalletti, aprendo nuove possibilità per le rispettive rose. Questo movimento, se confermato, potrebbe influenzare gli equilibri del campionato e rappresenta un esempio di come le trattative siano in continua evoluzione.

Il calciomercato entra nel vivo e tra Juventus e Milan prende forma un’idea che potrebbe soddisfare entrambe le panchine, Allegri e Spalletti esultano. Il calciomercato, come spesso accade, inizia a scaldarsi proprio quando meno te lo aspetti e questa volta al centro delle voci ci sono Juventus e Milan. Due club storici, due allenatori esperti . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Loftus Cheek Juve, lo scambio col Milan per Gatti si può! L’ipotesi stuzzica Spalletti

Leggi anche: Napoli-Milan, lo scambio fa paura a tutti: Conte e Allegri dicono no

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek; Juventus, missione bomber: tra Dovbyk e Sorloth spunta un nome a sorpresa; L'attacco non gira, la Juve pensa ad una punta: prende forma uno scambio internazionale; Serie A, Calciomercato Juventus – Trattative live a sorpresa per l’ex Milan Theo Hernandez.

juve milan scambio sorpresaMilan e Juventus, scambio a sorpresa: coinvolto Loftus-Cheek - Occhio allo scambio fra Milan e Juventus: Loftus- fantamaster.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.