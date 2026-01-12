Juve esagerata Cremonese travolta 5-0

La Juventus ha ottenuto una netta vittoria contro la Cremonese nel match della ventesima giornata di Serie A, conclusosi con il risultato di 5-0. Bremer, David, Yildiz, McKennie e un’autorete di Terracciano hanno contribuito al successo dei bianconeri, che hanno mostrato un gioco efficace e controllato dall’inizio alla fine. La partita si è svolta a Torino, confermando la buona forma della squadra in questa fase del campionato.

Bremer, David, Yildiz, McKennie e un'autorete di Terracciano timbrano il successo bianconero TORINO - Tutto facile per la Juventus contro la Cremonese nel posticipo della ventesima di Serie A. All'Allianz Stadium, i ragazzi di Spalletti rifilano un perentorio 5-0 alla formazione grigiorossa

