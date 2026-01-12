Juve esagerata Cremonese travolta 5-0

La Juventus ha ottenuto una netta vittoria contro la Cremonese nel match della ventesima giornata di Serie A, conclusosi con il risultato di 5-0. Bremer, David, Yildiz, McKennie e un’autorete di Terracciano hanno contribuito al successo dei bianconeri, che hanno mostrato un gioco efficace e controllato dall’inizio alla fine. La partita si è svolta a Torino, confermando la buona forma della squadra in questa fase del campionato.

«C'è rammarico sicuramente, ma non è mai semplice contro una squadra forte che ti mette in difficoltà. A noi alla fine è mancata lucidità per portarla in fondo e mi porto a casa l'atteggiamento, la voglia di andare sempre avanti, a volte anche esagerata». Chivu

