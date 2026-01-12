Luciano Spalletti ha annunciato la formazione della Juventus per la partita contro la Cremonese, optando per un modulo 3-4-2-1. La squadra si appresta a scendere in campo all’Allianz Stadium con una difesa a tre, confermando Koopmeiners come braccetto sinistro e Jonathan David come attaccante centrale. Ecco le ultime novità sulla formazione bianconera in vista di questa sfida di campionato.

Ultime dalla Continassa: Luciano Spalletti ha sciolto i nodi per Juve-Cremonese. All’Allianz Stadium i bianconeri vanno verso la difesa a tre, con Koopmeiners braccetto sinistro e Jonathan David confermato al centro dell’attacco. Davanti, la scelta è fatta: Miretti agirà sulla trequarti accanto a Yildiz, a supporto del canadese. In mezzo, continuità per Locatelli-Thuram; sulle corsie McKennie e Cambiaso. Dietro, Kalulu, Bremer e Koopmeiners a protezione di Di Gregorio. Probabile formazione. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve-Cremonese, Spalletti sceglie il 3-4-2-1

