Juve-Cremonese e Genoa-Cagliari oggi | formazioni dove vederla in streaming e in tv

Ecco le partite di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, che chiudono la 20ª giornata di Serie A: Juventus-Cremonese e Genoa-Cagliari. Per ciascun match sono disponibili formazioni, modalità di visione in streaming e in TV. Questi incontri rappresentano un’occasione importante per le squadre di consolidare le rispettive posizioni in classifica, in un contesto di stagione ancora in evoluzione.

Juve-Cremonese e Genoa-Cagliari sono la partite che chiudono oggi, lunedì 12 gennaio 2026, la 20esima giornata di Serie A, i bianconeri allenati da Luciano Spalletti vedono avvicinarsi la vetta della classifica dopo il pareggio di San Siro tra Inter-Napoli e, questa sera, proveranno a confermare l’ottimo momento di forma. Nel pomeriggio sfida salvezza allo stadio Luigi Ferraris: i rossoblu guidati da De Rossi ospitano i sardi, entrambe le squadre vengono da due convincenti pareggi esterni e, quella di oggi, è l’occasione per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Termina in pareggio la sfida al vertice, pareggio spettacolare a San Siro!??? #InterNapoli pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

