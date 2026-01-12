Juve Cremonese 5-0 | manita dei bianconeri di Spalletti in una gara senza storia Il resoconto del match

Nella partita tra Juventus e Cremonese, i bianconeri di Spalletti si impongono con un netto 5-0, dimostrando un dominio evidente sul campo. La gara si è conclusa senza storia, con la Juventus che conquista tre punti importanti portandosi a 39 in classifica. Di seguito, il resoconto dettagliato dell'incontro e delle principali azioni che hanno caratterizzato questa sfida.

di alberto alberto petrosilli Juve Cremonese 5-0: i bianconeri di Spalletti dilagano allo stadio salendo a quota 39 punti in classifica. Il resoconto del match. Se l'Inter cercava la fuga, la Juventus ha risposto con una prova di forza devastante. Nel posticipo che chiude la ventesima giornata, i bianconeri di Thiago Motta hanno travolto la Cremonese con un perentorio 5-0, mandando un segnale chiarissimo a Cristian Chivu e Antonio Conte: per lo Scudetto bisognerà fare i conti con la "Vecchia Signora". Juventus Cremonese 5-0: Yildiz e David trascinatori. La pratica si è risolta già nel primo tempo grazie a un avvio folgorante: Bremer (11?): Sblocca la gara fortuitamente, deviando in rete una conclusione al volo di Miretti.

FULL TIME: JUVENTUS 5-0 Cremonese FIVE STAR JUVE! Excellent performance, 5 goals, 3 points and a clean sheet. David is getting better McKennie Miretti is Yildiz is a Kelly and Bremer Kalulu Next up, Cagliari! FINO ALLA FI x.com

#Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per #JuveCremonese. Nessuna particolare sorpresa. Presente #Kelly che ha smaltito il problema fisico. Ancora ai box #Conceicao. La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook

